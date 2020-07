Vandali e ladri non si fermano: raid all'asilo Peter Pan e all'istituto Madre Teresa

Proprio nel giorno in cui il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina arriva in città per portare solidarietà ai rappresentanti delle scuole vandalizzate, si registrano due nuovi episodi. Questa volta ai danni dell'asilo nido comunale Peter Pan e dell'Istituto comprensivo statale

Madre Teresa di Calcutta. Nel primo istituto ignoti hanno mandato in frantumi i vetri e imbrattato le aule. Nel secondo è stato rubato del rame.

"Ci troviamo ancora una volta - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola Giovanna Marano - a dover registrare con grande disappunto atti di vandalismo e furti a danno di asili nido comunali e di scuole cittadine. L'attacco vile e inquietante si è riperpetrato ai danni dell'asilo nido comunale Peter Pan, dove sono stati frantumati numerosi vetri, consumato materiale didattico e imbrattati i locali.

Sempre questa notte, inoltre, una squadra organizzata ha messo a segno un furto di rame nell'ala incompleta dell'Istituto comprensivo statale Madre Teresa di Calcutta. Vandalizzare e derubare asili e scuole cittadine significa sperperare un patrimonio destinato alla crescita

personale e valoriale delle future generazioni e dell’intera comunità palermitana".