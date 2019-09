Viaggio nell'asilo occupato: "Accogliamo tutti dai bimbi agli anziani, dalle persone agli animali" | VIDEO

L'hanno chiamato Kaos perché "per vivere in una società più felice, occorre distruggere le gabbie dorate in cui viviamo". L'ex asilo Umberto I di via Di Dio, in zona via Sampolo, è chiuso dal 1997 ed è stato ristrutturato nel 2017, ma mai restituito alla città. I militanti dello Spazio Anarco Sakalash hanno occupato i locali e pensano di dar vita a un asilo per bimbi, anziani e animali. "Asilo" come sinonimo di "accoglienza" perché "chiunque viene a Palermo per noi è palermitano". Vogliono creare un orto urbano, uno spazio legale gratuito e attività teatrali e circensi. Nonché un luogo per la pulizia dei senzatetto. Anche i residenti che in un primo momento non li appoggiavano, iniziano a collaborare con loro. Organizzano assemblee con i cittadini, per venire incontro alle loro esigenze. "Grazie per averci osteggiati, significa che tenete a questo quartiere".