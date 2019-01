Terrasini, stop a batteri e muffe: collocato un purificatore d’aria al nido comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Collocato questa mattina un depuratore d’aria nei locali dell’asilo nido comunale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Terrasini. Si tratta di un purificatore “Beyond Guardian Air”, acquistato presso la ditta MegaLife srl, in grado di sanificare costantemente l’ambiente e le superfici per evitare la trasmissione di agenti contaminanti, eliminando virus, batteri e muffe. Lo strumento elimina fumo e odori senza l’impiego di ozono, oltre ai comuni fattori che provocano allergie, asma e irritazioni ed è quindi molto utile per la salvaguardia dell’igiene e della salute, in una struttura che ospita 60 bambini.

“Siamo felici – dichiara il sindaco Giosuè Maniaci - di avere collocato questo presidio medico all’interno dell’asilo nido: contribuirà a migliorare la vivibilità dei luoghi per bambini, insegnanti e genitori. È uno strumento unico nel suo genere e la sua installazione dimostra l’attenzione e la sensibilità che questa Amministrazione sta riservando al mondo scolastico”.





Gallery