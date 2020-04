Nidi privati in crisi per il Coronavirus e "guerre" coi genitori: nasce comitato EduChiamo

Nasce il comitato nazionale EduChiAmo. Obiettivo: tutelare i diritti educativi dei bambini e la sopravvivenza di scuole e nidi privati, centri per infanzia e servizi educativi, in piena emergenza Coronavirus. Nel gruppo appena costituito ci sono anche diverse donne palermitane. "Per i bambini in età prescolare e per i loro genitori non andrà tutto bene - dicono Vanessa Celestino, Eleonora Clio Di Girgenti, Antonella Quattropani, referenti siciliane di EduChiAmo -. Alla fine dell'emergenza sanitaria la gran parte delle famiglie che affidano i loro bambini ad asil e scuole materne private, ludoteche e centri per l'infanzia di aiuti pubblici, troverà i cancelli chiusi. In mancanza di aiuti pubblici le rette non pagate stanno già minando la sopravvivenza di queste strutture educative che oggi, seppure obbligate a restare chiuse, sono attive con originali e variegate modalità a distanza per stare vicine ai bambini e alle famiglie".

"Comitato EduChiamo - si legge in una nota - si fa portavoce di gestori, lavoratori e genitori, perché nell'interesse di tutti i soggetti ci siano interventi urgenti a tutela del bene comune: il patrimonio di servizi educativi presenti in tutta Italia grazie alle micro e piccole imprese private attive da decenni sul territorio. Purtroppo, il decreto Salva Italia, non contiene interventi a misura di queste realtà che in molte situazioni è venuto a mancare per ovvi motivi di disagio delle famiglie, colpite dalla crisi generale del mondo del lavoro, prima feroce conseguenza di questa emergenza sanitaria".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota di EduChiamo prosegue così: "Quello che si sta configurando è uno scenario di “guerra" tra genitori ed educatrici, spesso direttamente titolari di strutture, che brucia anni di lavoro attento per costruire relazioni e alleanze tra i servizi e le famiglie. Non è immaginabile che, nel prossimo futuro, i bambini si ritrovino a giocare tra le macerie di quei luoghi che hanno garantito il loro benessere e la crescita educativa e che un domani, al momento della ripresa lavorativa, i genitori non abbiano una rete di servizi essenziali sui quali contare. Quello dei servizi privati per i bambini non è un settore “di nicchia”: nella fascia d’età che precede la scuola dell’obbligo, la metà della popolazione scolastica del Paese frequenta strutture private, a integrazione di strutture pubbliche insufficienti per soddisfare la domanda di servizi per la fascia 0-6. I nidi privati rappresentano il 70% delle strutture a livello nazionale. Parliamo dunque di un polmone di cui l’Italia non può fare a meno e di una conquista sociale per i diritti della madre lavoratrici. Per questo nasce il comitato nazionale EduChiAmo, per tutelare i diritti educativi dei bambini e la sopravvivenza di scuole e nidi privati, centri per infanzia e servizi educativi".