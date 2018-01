Asili nido, l'assessore Marano: "Nessuna chiusura, né diminuzione di posti"

"Nessuna diminuizione di posti per le bambine e i bambini nelle scuole dell’infanzia perché la soppressione prevista delle cinque sezioni comunali, dovuta al pensionamento di numerose insegnanti, verrà compensata dall’apertura di sezioni statali". E’ quanto ha dichiarato l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano, durante l’incontro tenuto oggi pomeriggio con il comitato delle mamme dell’infanzia comunale della scuola Garzilli.

"L’Amministrazione - fa sapere l'assessore in una nota - viene accusata di fare equilibrismo tra missione educativa e vincoli di bilancio. E’ esattamente la condizione in cui vive la maggior parte dei Comuni italiani. Ci tengo a sottolineare che tutti gli interventi di razionalizzazione adottati per il prossimo anno si muovono per tutelare quantità e qualità dell’offerta educativa. L’Amministrazione Comunale resta impegnata alla ricerca di soluzioni percorribili che amplino nei prossimi anni gli organici delle strutture educative comunali”.