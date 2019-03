Bobcat in azione in zona Stadio: asfalto nuovo in via De Gasperi e in viale Croce Rossa

Sono iniziate da ieri le attività per ripristinare l’asfalto di via Alcide De Gasperi in entrambe le corsie laterali. Lo rende noto la Rap. I metri quadrati che saranno rifatti ammontano a circa 5.400. A seguire si interverrà in piazza Giovanni Paolo II, rotatoria De Gasperi, per un totale di circa 5.000 metri quadrati.

Nei giorni scorsi, la squadra di manutenzione strade, dopo avere ultimato gli interventi di ripristino sul manto stradale di via Santa Maria Di Gesù è intervenuta per delle rappezzature in via Croce Rossa, in entrambe le corsie, tratto piazza Giovanni Paolo II e piazza Vittorio Veneto per un totale di circa 1.700 metri quadri, effettuando una bonifica e scarificando circa 12 centimetri per il precario stato del fondo stradale.

"Per queste attività l’azienda ha messo in campo 18 operai con tutti i mezzi e le attrezzature necessarie tra le quali la scarificatrice, la finitrice, la fresa, il rullo compressore, il Bob Cart - dicono dalla Rap -. Le attività saranno giornalmente effettuate, in turno antimeridiano, dalle prime ore del mattino e dureranno una ventina di giorni".

“Per questi lavori, dove è stata emessa relativa ordinanza, come su via Croce Rossa, anche su via Alcide De Gasperi, in alcuni tratti maggiormente ammalorati – spiega l’amministratore unico Giuseppe Norata – stiamo provvedendo alla bonifica del sito e ad effettuare una scarifica più profonda di circa 12 centimetri e prima del posizionamento del tappetino abbiamo collocato il “Binder” perché il fondo stradale non era in perfetto stato ed era presente della terra”.

Gallery