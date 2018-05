Ascione sul podio, i Corsari Assetati vincono l'edizione Asoc 2017/18

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è chiuso oggi il progetto Asoc che ha visto coinvolte più di 180 scuole di Italia. All'I.I.S.S. "Einaudi Pareto" i team di Palermo hanno presentato i progetti monitorati e atteso con trepidazione la proclamazione dei vincitori dell'edizione 2017/18. Ai vertici della top-ten i Corsari Assetati, ovvero la IVA Tecnico Ambientale dell'I.I.S.S. "E. Ascione", che si sono occupati del monitoraggio del Potenziamento e Adeguamento del Depuratore di Acqua dei Corsari.

Di seguito la motivazione: "La Commissione, i cui lavori si sono svolti secondo i criteri e le modalità riportate nel resoconto della sessione plenaria, che sarà divulgato a breve, ha così decretato il vincitore del Primo Premio #ASOC1718 nel team CORSARI ASSETATI, classe 4 A dell’Istituto Tecnico “E. Ascione” di Palermo, al quale viene assegnato il viaggio-premio a Bruxelles presso le istituzioni della Commissione Europea, che si svolgerà il 24 e 25 maggio.

Gli studenti si sono distinti per la capacità di comunicare l’andamento e i risultati della ricerca di monitoraggio condotta su un progetto di grande rilevanza, come la tutela dell’ambiente e delle acque marine di Palermo, nonché per l’elevato grado di coinvolgimento della comunità locale. A questo si aggiunge un’ottima analisi del contesto e delle informazioni raccolte, anche attraverso un efficace apparato di visualizzazione dati".