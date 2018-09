Malore per l'assessore regionale Pierobon, ricoverato per un'embolia polmonare

Ricoverato l’assessore regionale all’Energia. Alberto Pierobon è stato portato la scorsa notte nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cervello per un’embolia polmonare. La seduta dell'Ars, rinviata da mercoledì scorso a oggi proprio per alcuni problemi di salute del componente del governo siciliano, è stata spostata alle 15 di domani.

"Auguro pronta guarigione all'assessore Pierobon, da parte di tutto il Parlamento siciliano, ha detto il presidente di Sala d'Ercole Gianfranco Miccichè per "giustificarne" l’assenza. All’ordine del giorno di domani ci saranno alcuni disegni di legge già discussi in aula come la riforma dello Statuto, in attesa di dedicare una seduta all’emergenza rifiuti.