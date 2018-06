Cronaca / Via San Nicolò All'Albergheria

Ballarò, palpeggia ragazza e poi scappa dalla folla che vuole linciarlo: arrestato

In manette un 25enne che incrociando una ragazza avrebbe allungato le mani. In pochi secondi, dopo le urla della giovane e l'intervento di un parente, in tanti si sono lanciati al suo inseguimento. Poi l'intervento della polizia