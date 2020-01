Ficarazzi, prova a riscuotere un rimborso Irpef con un documento falso: arrestato

Si è presentato alle Poste esibendo un documento falso con la sua foto per chiedere un rimborso Irpef che però non spettava a lui. I carabinieri hanno arrestato a Ficarazzi un 62enne palermitano, F.T., con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Per lui anche una denuncia a piede libero per tentata truffa.

“L’uomo veniva controllato all’interno dei locali delle Poste - spiegano dal Comando provinciale - dove qualche minuto prima aveva tentato di incassare un rimborso Irpef per una cifra pari a 826 euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate a favore di un terzo soggetto, anch'esso palermitano, estraneo alla vicenda”.

I militari hanno verificato il documento esibito al personale delle Poste: conteneva i dati dell’avente diritto al rimborso ma la foto era quella del 62enne, incollata al posto dell’originale. La carta d’identità contraffatta è stata sequestrata per cercare di risalire anche ad eventuali complici.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che in attesa del processo ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione.