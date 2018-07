Zona Acquasanta, accoltella la "rivale" in taverna: arrestata donna di 50 anni

Ha sferrato una coltellata alla testa della sua "rivale" che istintivamente ha fatto un balzo indietro evitando l’epilogo peggiore. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato venerdì sera una cinquantenne palermitana, Patrizia Iones, per il reato di tentato omicidio aggravato da futili motivi. Dietro l’aggressione avvenuta in zona Acquasanta, infatti, ci sarebbero vecchi rancori e questioni di natura economica e passionale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la donna è entrata in una taverna dove ha affrontato la sua vittima, una donna di 51 anni. Grazie alle segnalazioni giunte alla centrale operativa, però, è stata bloccata all’uscita dall’attività "dopo che - spiegano dal Comando provinciale - in uno scatto di ira aveva colpito con un grosso coltello da cucina la donna". Alla base si presume ci sia stata la contesta dei rispettivi mariti.

La donna ferita alla fronte è riuscita per una questione di centimetri a schivare il colpo, evitando che la lama le causasse conseguenze ben peggiori. Poi è stata portata al pronto soccorso di Villa Sofia dove le è stato riscontrato un trauma cranico da taglio alla regione frontale, giudicato guaribile dai sanitari in dieci giorni. La sera stessa la 51enne ha firmato le dimissioni e ha lasciato l’ospedale.

"Alla vista dei carabinieri che l’hanno bloccata - ricostruiscono ancora dal Comando provinciale - la Iones ha confermato di volere compiere l’insano gesto volontariamente. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stata accompagnata a casa e messa ai domiciliari in attesa di essere processata per direttissima.

In quella sede, ieri, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e si è riservato di definire la vicenda in un secondo momento. Nelle more che il giudice adotti una decisione la donna accusata di tentato omicidio è stata sottoposta nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

