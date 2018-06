"Fidanzata non gradita", litiga col figlio e gli spara con un fucile

Non tollerava che suo figlio fosse andato a vivere con quella donna. Tanto che, dopo una lite, avrebbe imbracciato un fucile e sparato contro contro di lui. I carabinieri hanno arrestato a Contessa Entellina un incensurato di 70 anni, Saverio Pilliteri, con l'accusa di tentato omicidio. Il colpo, infatti, non ha raggiunto il bersaglio. L'uomo si trova rinchiuso nel carcere Cavallacci sino a nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria.

L'episodio risale allo scorso martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il pensionato, ex commerciante titolare di un negozio di ferramenta, avrebbe sparato al figlio 43enne al termine di un'accesa discussione. Sembrerebbe che il pensionato non accettasse la sua relazione con la donna con la quale era andato pure a convivere.

Il confronto tra i due sarebbe presto degenerato e mentre il figlio si allontanava, il padre si sarebbe affacciato al balcone tenendo fra le mani il suo fucile. Quindi avrebbe aperto il fuoco in direzione del 43enne che stava per salire a bordo del suo mezzo. Il colpo non lo ha raggiunto per una questione di centimeri, ma il boato ha messo in allarme i vicini che hanno chiamato il 112.

I miltiari della stazione di Contessa Entellina sono intervenuti fermando Pillitteri e sequestrando l'arma che il pensionato deteneva legalmente. Dopo l'arresto e le formalità di rito il settantenne è stato condotto nell'istituto penitenziario di Termini Imerese dove l'autorità giudiziaria dovrà stabilire se convalidare o meno l'arresto.