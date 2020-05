Partinico, tenta di uccidere padre e figlio con una motosega e aggredisce anche i poliziotti: preso

Un pomeriggio di follia nelle campagne di Partinico dove ieri un uomo, Massimo Arancio, ha tentato di uccidere a colpi di motosega e di decespugliatore un padre e suo figlio, proprietari del terreno in cui stava facendo dei lavori di manutenzione. La polizia lo ha arrestato non senza difficoltà e adesso deve rispondere di tentato omicidio, resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento. A parte la paura, per fortuna, Arancio non è riuscito a colpire le due vittime dell'aggressione.

Secondo una prima ricostruzione – le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Gery Ferrara - Arancio, che era stato chiamato per pulire il terreno, di pomeriggio si sarebbe presentato barcollando e ubriaco. Il proprietario dell’area gli avrebbe semplicemente detto di fare attenzione, viste le sue condizioni. Per tutta risposta Arancio avrebbe a quel punto provato a colpire lui e suo figlio con un decespugliatore. I due sarebbero poi riusciti a rifugiarsi in un casolare, ma Arancio avrebbe provato a sfondare la porta con un motosega.

Una delle vittime avrebbe tentato di fermarlo utilizzando anche dello spray al peperoncino che però non avrebbe avuto alcun effetto su Arancio. Tanto che all’arrivo della polizia, l’indagato avrebbe inveito pesantemente anche contro gli investigatori e provato ad aggredire e colpire pure loro. Arancio è stato quindi arrestato e domani davanti al giudice per le indagini preliminare si terrà l’udienza di convalida, in cui sarà difeso dall’avvocato Francesca Maria D’Amico.