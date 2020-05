Cronaca Oreto-Stazione / Via Rocco Pirri

Tentò rapina alle Poste, incastrato da impronte e telecamere: 31enne finisce in carcere

E' accusato di un colpo sfumato a causa della reazione dei dipendenti della filiale di via Rocco Pirri, in zona stazione. Per gli investigatori della polizia non ci sono dubbi sull'identità del responsabile