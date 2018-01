Telefonate, minacce e pedinamenti della ex: arrestato 36enne per stalking

Da tempo non andava neanche più a lavorare per paura di trovarsi di fronte al suo ex che dalla fine della loro storia avrebbe continuato a dargli il tormento. Ieri l’ha seguita per strada, nella zona del Teatro Massimo, e a lei non è rimasto altro da fare che attirare l’attenzione della polizia e invocare aiuto. In manette un palermitano di 36 anni accusato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

Gli agenti dell’Upgsp si trovavano in piazza Verdi quando sono stati avvicinati da una donna che non ha nascosto tutta la sua agitazione. "Ha chiesto loro aiuto - spiegano dalla Questura - in quanto si era accorta di essere stata pedinata ancora una volta, nonostante avesse gridato all’ex compagno di allontanarsi". L’uomo è stato quindi fermato e portato negli uffici di polizia per accertamenti.

La donna ha poi raccontato di essere vittima da molto tempo di una vera e propria condotta persecutoria che le aveva causato un profondo stato d’ansia che non le consentiva più di andare a lavorare. "La donna ha aggiunto - continuano dalla Questura - che la paura di quell’uomo l’aveva spinta a cambiare domicilio e rifugiarsi in casa di amici". Ma anche dopo il 36enne avrebbe continuato a farle telefonata minacciose e a suonargli al campanello.

In un secondo episodio è stato arrestato un 44enne originario delle Isole Mauritius causato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. "Domenica pomeriggio l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, è andato in escandescenza minacciando e oltraggiando la moglie, fino ad aggredirla fisicamente davanti ai figli piccoli". Questo atteggiamento è continuato anche davanti agli agenti, contro i quali si è scagliato prima di essere ammanettato.