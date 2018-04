Torna dalla ex per vendicarsi, poi le brucia l’auto e fa evacuare un palazzo: arrestato

Era andato a casa della ex che pochi giorni prima lo aveva lasciato per vendicarsi e non si sarebbe creato scrupoli neanche di fronte al figlio piccolo e ai familiari della donna, presentandosi armato di spranga e con una bottiglia di benzina. Poi le ha incendiato l’auto costringendo la polizia a far evacuare il palazzo. E’ accaduto ieri sera in piazza Ingastone, nella zona della Zisa, dove gli agenti hanno arrestato un 35enne. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo si è presentato davanti all’abitazione dei genitori della sua ex compagna. “Nel giro di pochi minuti - spiegano dalla Questura - ha minacciato di appiccare il fuoco a ciò che lo circondava e anche a se stesso. A nulla sono valsi i tentativi dell’ex suocero di dissuaderlo dal suo piano”. Poco dopo ha cosparso l’auto della donna di liquido infiammabile e ha innescato l’incendio con un accendino.

Dopo le chiamate di diversi residenti sono arrivati gli agenti dell’Upgsp che sono riusciti a immobilizzare il 35enne, provvedendo poi a fare evacuare l’immobile ormai avvolto da una densa colonna di fumo nero. Sette le persone (tra cui quattro poliziotti) intossicate per le quali sono state necessarie le cure dei sanitari del 118. L’uomo ormai in manette è stato ricoverato nel reparto Grandi ustioni del Civico in regime di arresti ospedalieri.