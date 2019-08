Perseguita, minaccia e picchia l'ex fidanzata: 18enne arrestato a Monreale

Dopo cinque mesi di litigi e insulti, anche sui social, la fidanzata diciottenne ha deciso di lasciarlo. Lui però non ha gradito la sua scelta e ha cominciato a perseguitarla, minacciarla e addirittura a picchiarla. La giovane ha così preso coraggio e ha denunciato agli agenti del Commissariato “Oreto-stazione” le violenze. Ieri l'ex fidanzato, anche un diciottenne dell'Albergheria, è finito in arresto per atti persecutori.

La giovane vittima stava passeggiando in una piazza di Monreale quando è stata sorpresa e minacciata per l'ennesima volta dall'ex fidanzato. La ragazza ha chiamato gli agenti, che le avevano fornito un recapito cellulare da contattare nel caso in cui il pericolo si fosse ripresentato. I poliziotti sono intervenuti sul posto e per il giovanissimo sono scattate le manette. Il provvedimento è già stato convalidato dal giudice.