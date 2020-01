In carcere per maltrattamenti ottiene i domiciliari ma scappa: arrestato allo Sperone

Da febbraio 2018 era in carcere per maltrattamenti in famiglia, ma dallo scorso luglio aveva ottenuto i domiciliari da scontare in una struttura terapeutica del Nord Italia. Da allora era latitante. Dopo sei mesi, Giancarlo Marino, 45enne palermitano, è stato rintracciato ieri dalla polizia allo Sperone, quartiere dove viveva prima di essere arrestato.

"Non soltanto Marino - dicono dalla Questura - non si è mai presentato in struttura, ma ha anche violato la prescrizione di informare le forze dell’ordine su modalità di partenza e tempi di arrivo". Da qui il ripristino a suo carico da parte del Tribunale di Palermo della misura della custodia cautelare in carcere.

Sono quindi partite le ricerche: i poliziotti hanno battuto palmo a palmo i luoghi più frequentati dal 45enne fino a quando, ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Brancaccio lo hanno notato proprio vicino casa della madre. Alla vista degli agenti, Marino ha tentato di scappare ma è stato raggiunto, ammanettato e, dopo gli adempimenti di rito trasferito nel carcere Pagliarelli. Adesso dovrà rispondere anche del reato di evasione.