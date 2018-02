Zona Corso Calatafimi, droga addosso e nell'armadio della camera da letto: arrestato

I poliziotti gli hanno trovato addosso hashish, già confezionato in bustine e pronto per essere venduto, e circa 200 euro. Alex Lo Re, 27enne palermitano, è finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo averlo controllato mentre si trovava per strada, in zona Corso Calatami, gli agenti hanno deciso di fare un salto anche a casa sua, per una perquisizione.

Lì gli agenti, della sezione investigativa del commissariato Porta Nuova, hanno trovato altra droga: 100 grammi di hashish erano nascosti all’interno di un armadio in camera da letto. All'interno dell'abitazione c'era, inoltre, tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Lo Re è stato portato in carcere al Pagliarelli e la droga è stata sequestrata.