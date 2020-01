Villaggio Santa Rosalia, spaccia marijuana mentre è ai domiciliari: arrestato

Stava scontando i domiciliari nel cuore del Villaggio Santa Rosalia ma spacciava marijuana. La polizia però lo ha scoperto nel corso di una perquisizione in casa sua e arrestato. All'interno dell'appartamento di Gaspare Sorrentino, 44enne palermitano, gli agenti del Commissariato Porta Nuova ha trovato 23 involucri di cellophane trasparente pieni di droga.

La sostanza stupefacente era in cucina, sopra il frigorifero, dentro ad un sacchetto di plastica. Sorrentino, inoltre, aveva addosso 80 euro in banconote di piccolo taglio. Il quarantaquattrenne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato nel carcere Pagliarelli. La droga e il denaro sono stati sequestrati.