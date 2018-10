Partinico, marijuana e hashish in casa: arrestato giovane

Aveva in casa 40 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, già suddivisi in numerose dosi e un bilancino elettronico. Giuseppe Oliveri, 20 anni, residente a Partinico, nel corso della perquisizione domiciliare è finito in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata e sarà analizzata nel laboratorio del Comando provinciale dei Carabinieri. L’arrestato è stato trasportato in tribunale, a Palermo, dove è stato giudicato con il rito direttissimo. In quella sede, l’arresto è stato convalidato.

Si tratta dell'ennesimo arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio eseguito a Partinico. Solo due giorni fa la polizia ha fermato un ventisettenne dopo servizi di pedinamento e aver fatto delle verifiche sulla sua situazione patrimoniale: il giovane era disoccupato ma conduceva una vita da ricco. Gli agenti hanno scovato una serra di marijuana in un terreno in affitto allacciata abusivamente alla rete elettrica.

Lo scorso 3 ottobre i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un uomo di 75 anni. In casa aveva scatoloni pieni di marijuana, ma il cane antidroga li ha scovati.