Partinico, 25 grammi di cocaina nella tasca dei pantaloni: arrestato 52enne

Era a bordo dell'auto di un amico, fermato dalla polizia mentre percorreva la bretella autostradale di Partinico perchè andava a grande velocità. Gli agenti che già lo conoscevano per i precedenti in materia di spaccio, lo hanno perquisito e hanno trovato nella tasca dei suoi pantaloni 25 grammi di cocaina. Bernardo Arminio, 52enne partinicense pregiudicato, è stato arrestato per spaccio. "La droga - spiegano dalla Questura - era suddivisa in dosi e conservata in cellophane termosaldato e sottovuoto: se venduta avrebbe fruttato circa 2 mila euro". Il giudice ha convalidato l'arresto.