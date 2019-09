Bagheria, alla guida con 90 grammi di cocaina in borsa: arrestata

Una 41enne palermitana è finita in arresto per il reato di spaccio. La donna, residente a Bagheria, G. F. le sue iniziali, è stata fermata dai carabinieri mentre si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Cinquecento. Oltre a controllare i documenti necessari per la circolazione, i militari vedendo che la donna era parecchio agitata hanno deciso di perquisire anche la sua borsa e hanno trovato 90 grammi di cocaina.

La 41enne è stata accompagnata in caserma mentre la droga recuperata è stata sequestrata in attesa di essere inviata al laboratorio per l’analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per gli esami di rito. L’arrestata, al termine delle formalità di rito è stata sottoposta ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è concluso ieri con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.