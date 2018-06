Sorpreso dai carabinieri mentre spaccia marijuana: arrestato

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre stava cedendo una dose di marijuana a un "cliente". Un palermitano di 35 anni è stato arrestato in centro per spaccio di droga. Si tratta di Davide Mirabile, volto noto alle forze dell'ordine. In azione i carabinieri della stazione di Palermo Centro impegnati in un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti.

Mirabile è stato perquisito: addosso aveva 7 dosi di hashish per un peso complessivo di 24 grammi, 14 bustine contenenti 20 grammi di marijuana e 75 euro in contanti. Il cliente di Mirabile - si tratta di un uomo di 35 anni - è stato segnalato all’ufficio territoriale del governo come assuntore di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del giudice Mirabile è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Portato quindi in Tribunale, è stato giudicato con il rito direttissimo. Dopo la convalida dell'arresto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

