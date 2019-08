Ballarò, crack dentro un contenitore per le vitamine in bagno: 30enne finisce in carcere

Aveva in casa circa quattro grammi di crack, suddivisi in 19 dosi, nascosti in un contenitore in plastica per vitamine nel bagno. Per questo Candeh James Jerry, trentenne palermitano già agli arresti domiciliari a Ballarò, è finito in carcere.

A trovare la droga nel corso di una perquisizione, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi che lo hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentenne adesso si trova al Pagliarelli a disposizione del giudice.