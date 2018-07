Sperone, nascondeva marijuana in balcone dentro un forno elettrico: arrestato

Nascondeva la droga in un forno elettrico in disuso sistemato nel balcone di casa. Gli agenti di polizia dei commissariati di Brancaccio e Mondello però, durante un blitz congiunto, lo hanno scovato ed arrestato. In manette è finito Patrizio Dalfone, 37enne dello Sperone, con precedenti per furto e rapina. L'uomo, che si trovava ai domiciliari, è stato sorpreso in flagranza di reato. Per lui l'accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione nel suo appartamento di passaggio Nicola Barbato, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente numerose confezioni, con grammature e dimensioni diverse di marijuana, nonché materiale per ilconfezionamento. La droga è stata sequestrata.