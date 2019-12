Cronaca Zen / Via Primo Carnera

Un chilo di hashish nascosto nel cibo per cani dentro un box allo Zen: arrestato 26enne

La droga, divisa in 20 panetti, era avvolta dentro due sacchetti di plastica: è stata sequestrata. Il giovane finito in manette era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. La polizia indaga per individuare fornitori e destinatari dello stupefacente