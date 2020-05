Scippa un ragazza in via Maqueda e viene inseguito da un passante: arrestato

Scippa lo smartphone a una ragazza e viene inseguito da un passante, prima di arrendersi definitivamente all’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno arrestato ieri in via Maqueda un ventenne, L.K., accusato del reato di furto con strappo. Il giovane, un gambiano senza fissa dimora, è stato portato in caserma in attesa del giudizio per direttissima fissato per questa mattina.

L’episodio risale a ieri pomeriggio. Due ragazze stavano passeggiando in via Maqueda, nel tratto vicino alla stazione centrale, quando sono state avvicinate dal ventenne poi finito in manette. Secondo una prima ricostruzione il gambiano avrebbe strappato il cellulare dalle mani della vittima, trovandosi però a dover affrontare un giovane intervenuto per soccorrere la ragazza.

L’amica della vittima, rimasta lucida nonostante lo spavento, ha contattato il 112 facendo sì che pochi istanti dopo intervenisse una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Il ventenne è stato quindi fermato e identificato: si trattava di un ventenne che è stato accompagnato all’ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e riportato in caserma sino all’udienza di convalida dell'arresto.