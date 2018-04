Donna rapinata in corso Vittorio Emanuele, sedicenne rintracciato grazie alle telecamere

L’avrebbe aggredita mentre passeggiava lungo corso Vittorio Emanuele riuscendo a strapparle via il cellulare. La polizia ha rintracciato l’autore della rapina avvenuta in centro lo scoro 29 ottobre. In quell’occasione la vittima, colta di sorpresa alle spalle, era riuscita a opporre resistenza e a salvare quantomeno la borsa.

Dopo quell’episodio sono state avviate le indagini degli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, insieme ai colleghi del commissariato Oreto-stazione, che hanno passato al setaccio le telecamere delle attività commerciali vicine per cercare di ricostruire la fuga del giovane rapinatore.

I poliziotti sono così risaliti all’assalitore, attualmente ospite di una comunità del centro cittadino. "Le immagini - spiegano dalla Questura - hanno immortalato il minore e non lasciano dubbio sull’identità del rapinatore". La polizia ha quindi eseguito nei suoi confronti un provvedimento cautelare di collocamento presso una comunità alloggio come disposto dal Tribunale dei Minorenni.