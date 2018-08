Anziana scippata in via Principe di Belmonte si mette a urlare, arrestato 49enne

Sorprende alle spalle un’ultraottantenne, le scippa la collana e fugge, ma lei iniza a urlare e interviene la polizia. E’ stato arrestato un 49enne che vive nella zona di via Dante, pregiudicato, responsabile dell’episodio avvenuto intorno alle 12 di ieri nel tratto compreso tra via Principe di Belmonte e via Principe di Granatelli.

La donna stava passeggiando quando il malvivente, convinto di aver puntato un facile obiettivo, ha fatto una mossa fulminea per impossessarsi della catenina con crocifisso che l’anziana portava al collo. Le sue grida hanno però attirato l’attenzione di una pattuglia del commissariato Zisa-Borgo Nuovo che si è lanciata all'inseguimento e ha bloccato l’uomo.

Gli agenti lo hanno raggiunto in piazza Sturzo, procedendo subito con una perquisizione che ha permesso loro di ritrovare la collana rubata poco prima all'anziana. Il monile è stato quindi restituito alla legittima proprietaria, ancora stordita per la disavventura ma risollevata dall’idea di non aver "perso" per sempre l’oggetto prezioso.