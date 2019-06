Via Sant'Agostino, tenta rapina a turista francese: tunisino arrestato e rimpatriato

Tunisino tenta una rapina, ma viene arrestato dalla polizia e subito rimpatriato. Hamdi Ouertani, 35enne pluripregiudicato, due giorni fa aveva preso di mira un turista francese, con l'obiettivo di rubargli denaro, telefonino e notebook.

Un assalto alle spalle in piena notte, in via Sant'Agostino, nella zona del Monte di Pietà. La vittima è stata prima minacciata, poi presa per il bavero e infine scaraventata per terra. L'intervento di una pattuglia del commissariato Libertà, che transitava in zona, ha evitato che la rapina venisse messa a segno. Gli agenti hanno dovuto faticare per bloccarlo, ma alla fine ci sono riusciti e hanno arrestato Ouertani.

Il tunisino è stato indicato quale autore del tentativo di rapina non soltanto dalla vittima, che ha faticato a riprendersi per la paura provata, ma anche da alcuni testimoni, per altro intervenuti in soccorso del turista francese. Dopo la convalida dell'arresto da parte dell’autorità giudiziaria, Ouertani è stato rimesso in libertà in attesa del processo a suo carico. Contestualmente però, in considerazione della sua posizione irregolare sul territorio italiano, la Questura ne ha decretato l'espulsione ed ha provveduto al rimpatrio in Tunisia.