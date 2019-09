Zona Oreto, rapinano passante ma vengono sorpresi a dividersi il bottino: un arresto

Beccati mentre si dividono il bottino del colpo appena messo a segno. I carabinieri della stazione Oreto hanno arrestato il 24enne M.A., di nazionalità marocchina e senza permesso di soggiorno con l’accusa di rapina in concorso. Secondo gli investigatori avrebbe fatto da “palo” al suo complice con il quale avrebbero sorpreso e minacciato con un coltello un passante in via Rocco Jemma.

Dopo la rapina e la fuga dei banditi, la vittima ha contattato il 112 per chiedere l’intervento delle “gazzelle”. Fornendo descrizioni e via di fuga ha permesso ai militari di rintracciare i due a breve distanza dal punto in cui era stato assalito: uno è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce, mentre il marocchino 24enne è stato bloccato.

Parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato portato in caserma in attesa del giudizio per direttissima che si è concluso con la convalida dell’arresto. Il gip ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere. Indagini in corso per rintracciare l’altro autore della rapina.