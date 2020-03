Rapina in un market, giovanissimo arrestato dopo una corsa spericolata fra le auto

Giovane per com’è riusciva a sfrecciare correndo tra pedoni e auto per non farsi catturare ma alla fine si è dovuto arrendere, trovandosi costretto a consegnare 200 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Per i poliziotti delle volanti che l’avevano inseguito si trattava invece di una parte del bottino di una rapina messa a segno pochi minuti prima in un supermercato di via Petralia Sottana, in zona Altarello.

A finire in manette è stato un minorenne accusato del colpo avvenuto ieri mattina in un market. “A seguito della segnalazione di una rapina appena consumata da due giovani con il volto parzialmente travisato - spiegano dalla Questura - gli agenti, dirigendosi sul posto, hanno notato dalle parti di via Gela un giovane corrispondente per abbigliamento e fattezze fisiche a uno dei rapinatori descritti alla centrale operativa”.

Alla vista della volante il ragazzino ha provato a scappare raggiungendo viale Regione Siciliana e imboccando la strada nella direzione opposta al senso di marcia, rischiando di buttare a terra qualche pedone o di farsi travolgere dalle auto. Il coordinamento tra il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei Falchi però ha consentito di bloccare la sua fuga.

“Il giovane è stato compiutamente identificato - aggiungono dalla Questura - e sottoposto ad una perquisizione personale: addosso nascondeva la somma di oltre 200 in banconote di diverso taglio, verosimile parte del bottino trafugato di circa 500 euro, sulla cui provenienza non è stato infatti in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione”.

L’ulteriore conferma sui riscontri effettuati è arrivata dalla visione dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e dall’audizione di testimoni e vittime della rapina. Il minorenne è stato tratto in arresto per il delitto di rapina aggravata in concorso e condotto al carcere Malaspina-Morvillo.