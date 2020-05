Via Lincoln, ruba lo smartphone a un passante: giovane arrestato dopo inseguimento

Dopo lo scippo del suo smartphone ha iniziato a inseguire un giovane, fino all’arrivo di una pattuglia con a bordo due agenti ai quali ha indicato il suo rapinatori. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi, in zona via Lincoln, un diciannovenne gambiano (D.T. le iniziali) per rapina aggravata in concorso.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia la vittima stava passeggiando in via Lincoln quando è stata raggiunta, con la scusa di una sigaretta, da tre persone che "lo hanno aggredito e gli hanno strappato - spiegano dalla Questura - lo smartphone che teneva fra le mani per poi darsi alla fuga".

Ne è nato un inseguimento al quale si sono uniti poi gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno bloccato il giovane poi riconosciuto dalla vittima all’altezza di via Gorizia. "Durante la perquisizione - aggiungono dalla Questura - è stato rinvenuto lo smartphone rubato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dispositivo elettronico è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre il diciannovenne gambiano è stato arrestato in flagranza e rinchiuso nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. Ricerche in corso per rintracciare i due complici del giovane.