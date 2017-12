Cronaca Oreto-Stazione / Via Bergamo

Zona stazione, assalto in polleria nella notte di Natale: arrestato un 37enne

In manette uno dei rapinatori che aveva fatto irruzione da "Polli e sfizi" in via Bergamo. A mettere in fuga il commando prima dell'intervento dei carabinieri sono stati gli stessi proprietari dell'attività. Indagini in corso per risalire ai due complici