VIDEO | Zisa, l'assalto in farmacia con una pistola giocattolo: le immagini della rapina

In manette un ventenne, Salvatore Di Stefano, arrestato e accusato anche del colpo in un supermercato. Il video mostra tre rapinatori incappucciati mentre fanno irruzione in un'attività in zona Zisa, minacciano i dipendenti e si fanno consegnare i soldi