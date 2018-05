Blocca anziana nell'androne e la rapina, cinquantenne incastrato dalle telecamere

L'avrebbe seguita fin dentro l'androne del palazzo per poi coglierla di sorpresa, aggredirla davanti all'ascensore e rubarle anelli e contanti. La polizia ha arrestato il cinquantenne Salvatore Fontana con l'accusa di rapina aggravata per l'episodio avvenuto ieri in via Felice Bisazza, nella zona della Noce. Fondamentali per gli investigatori le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del condominio.

La svolta nelle indagini dei poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, infatti, è arrivata grazie all'analisi dei video che mostravano alcuni tratti somatici del rapinatore, gli indumenti che portava al momento dell'aggressione e lo scooter utilizzato per la fuga. "Poche ore dopo - spiegano dalla Questura - poliziotti hanno intercettato uno scooter simile a quello immortalato dalle telecamere".

Ad insospettire ancora di più gli agenti il suo tentativo di sfuggire ai controlli allontanandosi velocemente in direzione di corso Finocchiaro Aprile. Dopo alcune centinaia di metri il cinquantenne è stato raggiunto e bloccato. "Addosso aveva ancora i pantaloni e le scarpe indossate durante la rapina. Dopo la perquisizione domiciliare - continuano dalla Questura - è stato trovato anche il maglione utilizzato nel corso della rapina".

Alla luce di quanto emerso Fontana è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina aggravata e rinchiuso al carcere Pagliarelli in attesa del processo. L’ultimo colpo simile risale allo scorso 21 marzo. Un uomo di 86 anni è stato derubato nel pianerottolo di casa sua, al Villaggio Santa Rosalia. In tre lo hanno colto di sorpresa e gli hanno portato via 150 euro e un telefonino.

