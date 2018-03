Stessa pistola e stesso fasciacollo, rapinatore incastrato dalle telecamere

Gli investigatori stavano cercando di dare un nome a un rapinatore che la scorsa estate aveva fatto "visita" a un bar di Tommaso Natale ma non riuscivano ancora a mettersi sulle sue tracce. Poi la svolta nel corso degli accertamenti eseguiti dopo l’arresto di un giovane che aveva colpito in un supermercato e che hanno permesso di confrontare alcuni accessori da lui indossati quel giorno con quelli immortalati dalle telecamere del bar. In manette il 27enne Francesco Russo, accusato di rapina aggravata per l’episodio avvenuto lo scorso 4 agosto in via Rosario Nicoletti.

Questa mattina i poliziotti, dopo il lavoro svolto dai colleghi della sezione Investigativa del commissariato San Lorenzo, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il giovane Russo. Fondamentale l’analisi delle immagini riprese dalla videosorveglianza del bar di Tommaso Natale. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione del 27enne e, a conferma di quanto ipotizzato, hanno trovato gli indumenti che portava addosso durante la rapina. Approfondendo le indagini sono riusciti ad attribuire a lui anche l’altro colpo e fornire al gip gli elementi necessari per firmare l’ordinanza cautelare.