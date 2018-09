Preleva al bancomat e viene assalito alle spalle, un arresto a piazzale Ungheria

Si ferma per prelevare al bancomat, ripone i soldi nel portafoglio e viene assalito. La polizia è intervenuta alle 7 di questa mattina in piazzale Ungheria riuscendo a bloccare uno straniero che aveva cercato di mettere a segno una rapina a pochi passi dalla filiale Unicredit.

Grazie a una segnalazione fatta da qualche passante al 113 in pochi secondi sono arrivate sul posto due volanti che hanno subito individuato e arrestato il rapinatore. Che poi è stato portato in commissariato per essere fotosegnalato e identificato in quanto non aveva addosso alcun documento.

Dopo aver ascoltato l’uomo che aveva prelevato al bancomat e ulteriori accertamenti, gli agenti dovranno valutare se contestare al malvivente il reato di rapina o tentata rapina prima di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria per le sue valutazioni.