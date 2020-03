Irrompe in banca con una pistola giocattolo ma qualcuno fa scattare l’allarme, arrestato

Era convinto di entrare in banca per tornare poco dopo a casa con il malloppo fra le mani. Qualcosa però è andato storto e si è ritrovato in commissariato e con le manette ai polsi. Polizia e carabinieri hanno arrestato questa mattina un 47enne di Partinico per la tentata rapina alla banca Credem di via Oldani, a Partinico.

Secondo una prima ricostruzione il malvivente era entrato nella filiale dell’istituto bancario con una pistola giocattolo in pugno. E fino a quel momento per lui tutto sembrava filare liscio. Dopo aver minacciato i dipendenti e avergli puntato contro l’arma qualcuno è riuscito ad azionare l’allarme e poco dopo, fuori dalla Credem, c’erano le pattuglie di carabinieri e polizia.

Di fronte a quel dispiegamento di forze dell’ordine il malvivente si è arreso, ha gettato l’arma giocattolo (un pistola in plastica priva di tappo rosso) e si è lasciato ammanettare. Adesso dovrà rispondere del reato di tentata rapina.