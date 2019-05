Piazza Magione, sorpreso a rubare la batteria di un'auto: arrestato operaio Rap

Arrestato stamattina un operaio della Rap: la polizia lo ha sorpreso in piazza Magione mentre rubava la batteria di una macchina. E' stato colto in flagranza di reato dalla polizia mentre era in servizio.

L'uomo, G.T. di 60 anni, addetto allo spazzamento, era assegnato all'itinerario di piazza Marina. Allertata la dirigente del servizio, sul posto è stato mandato un responsabile, arrivato con un altro equipaggio.

L'Ape della Rap, utilizzata dall'operaio arrestato, è stata restituita al personale dell'azienda. L'amministratore unico della società Giuseppe Norata ha fatto già scattare il provvedimento disciplinare, che potrebbe portare all'immediato licenziamento dell'operaio.