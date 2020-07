La truffa delle bollette Enel con base alle Canarie, arrestato mentre passeggia a Mondello

Si aggirava per Mondello nonostante sulla sua testa pendesse un ordine di carcerazione della Procura di Milano per truffa e ricettazione. I carabinieri hanno arrestato un 37enne di Castelvetrano (Trapani) ma residente a Palermo, Nicolò Regina (foto allegata), condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Insieme ad altri quattro presunti truffatori l’uomo sarebbe riuscito a intascare oltre un milione di euro facendosi pagare dai clienti, convinti di aver rescisso il proprio contratto con l’Enel e di essersi affidati a una società tedesca per la fornitura di energia elettrica.

"La condanna - ricostruiscono dal Comando provinciale - trae origine da una serie di raggiri accertati nel periodo marzo-dicembre 2010, quando il 37enne aveva costituito una falsa società elettrica per la riscossione delle bollette da ignari utenti". Regina e alcune sue parenti furono arrestati a maggio del 2015 dalla guardia di finanza, al termine delle indagini durate 6 mesi e coordinate dalla Procura di Palermo. A mettere in moto la macchina della giustizia la denuncia di un imprenditore gabbato e dell’Enel che si è poi costituita parte civile nel processo.

Almeno 150 le persone - tra le quali titolari di bar, ristoranti e centri sportivi e altro ancora - che sarebbero cascate nel suo tranello dopo essere state contattate da una fantomatica azienda che aveva proposto loro di cambiare gestore per ottenere risparmi fino al 30%. La presunta banda avrebbe operato da Tenerife, dove alcuni di loro si erano trasferiti, inviando dall’isola spagnola anche le bollette fasulle ai clienti che si sono erano diventati utenti morosi per l’Enel. Dopo le indagini, a marzo 2017, è arrivata la sentenza di condanna, in abbreviato, emessa dal gup Vittorio Alcamo.

Da allora Regina sarebbe riuscito a fare perdere le proprie tracce. Poi è arrivato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano in virtù del fatto che la maggior parte dei reati sono stati commessi in provincia di Pavia. La lunga fuga è stata interrotta grazie all’attività investigativa dei carabinieri della stazione Crispi di Palermo che ieri hanno rintracciato il 37enne a bordo di un’auto, mentre passeggiava nella zona di Mondello. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato bloccato e portato in una cella del carcere Pagliarelli dove con ogni probabilità finirà di scontare la sua pena.