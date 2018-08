Terrorizza il lungomare di Mondello brandendo una bottiglia rotta: arrestato

Serata movimentata quella di sabato sul lungomare di Mondello, nei pressi del lido Ombelico del Mondo. Un uomo di 42 anni, ubriaco e forse sotto effetto di psicofarmaci, ha prima ferito il banconista di una panineria e poi ha tentato di aggredire brandendo una bottiglia di vetro rotta due poliziotti accorsi sul posto per bloccarlo.

Paura anche per i passanti, visto che il 42enne (con piccoli precedenti di polizia), sembrava essere totalmente "fuori controllo". Non è stato facile per i due agenti fermare l'uomo, tant'è che nella colluttazione prima dell'arresto entrambi hanno riportato qualche graffio. L'uomo è stato poi portato all'ospedale di Villa Sofia, dove si trova sotto le cure dei medici e piantonato dalla polizia. Per lui è scattata una denuncia per "violenza, resistenza, oltraggio e lesioni".

