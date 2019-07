Viola il divieto di avvicinamento e picchia (di nuovo) la sua famiglia: arrestato a Partinico

Per anni ha picchiato i genitori e i fratelli. Per questo nei confronti di un 37enne partinicese era scattato il divieto di avvicinamento (a meno di 150 metri) al domicilio della sua famiglia. Qualche giorno fa però lo ha violato, è entrato in casa e ha aggredito i suoi parenti che terrorizzati hanno chiamato la polizia. L'uomo è finito in arresto per maltrattamenti, violazione del divieto di avvicinamento e resistenza a pubblico ufficiale.

"Quando i poliziotti sono arrivati sul luogo dell'aggressione - spiegano dalla Questura - hanno sorpreso il partinicese, che è solito abusare di alcool, in stato di alterazione nei pressi del domicilio: facendo una resistenza attiva alla perentoria indicazione di allontanamento dei poliziotti li ha aggrediti e spintonati". L'arresto è stato convalidato dal giudice.