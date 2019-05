Getta alcol e prova ad appiccare incendio in una sala slot, notte di paura in zona stazione

E’ entrata in una sala slot nella zona della stazione, ha tirato fuori dal giubbotto una bottiglietta e ha cosparso il pavimento di liquido infiammabile. Poi ha preso un accendino con l’intenzione di appiccare le fiamme e scappare, ma i dipendenti dell’attività e gli agenti di polizia sono riusciti ad evitare il peggio. In manette è finita una ragazza di 20 anni che nella notte tra venerdì e sabato ha rischiato di provocare una strage all’interno del Luxury Games di piazza Giulio Cesare 12, dove in quel momento c'erano decine di persone tra impiegati e giocatori.

Il tentativo da parte della ragazza di dare fuoco alla sala slot è stato preceduto, come ricostruito dalla polizia, da un altro episodio. La giovane, che probabilmente conosceva qualche giocatore abituale o qualche dipendente, sarebbe entrata poco prima della mezzanotte dando vita a una lite dai contorni non meglio precisati. Dopo un primo intervento della polizia la ventenne è stata allontanata ma circa un’ora dopo è tornata alla carica, questa volta con una bottiglia di alcol nascosta in qualche tasca.

Una volta dentro avrebbe continuato a urlare e inveire contro qualcuno, prima di decidere di mettere in pratica il suo piano. Dopo aver spuzzato il liquido infiammabile ha fatto partire la scintilla di un accendino usa e getta per appicare il fuoco, ma gli stessi impiegati della sala slot sono subito riusciti a domare il principio d'incendio. Pochi secondi dopo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti delle volanti che hanno bloccato, identificato e arrestato la ragazza. Non sono chiare le ragioni del gesto. Sull'episodio indaga la polizia.