Trasferimento societario sospetto nell'anno della confisca, due arresti

Per aggirare la confisca avrebbe intestato la sua società, che si occupava della gestione di eventi e serate, a un’altra persona e avrebbe reimpiegato circa 40 mila euro di provenienza sospetta per nascondere l'operazione. I carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo hanno messo agli arresti domiciliari Maurizio Michelangelo Lesto (55 anni) e Riccardo Oliveri (43), accusati di intestazione fittizia in concorso e impiego di denaro di provenienza illecita.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo su richiesta della Procura. Lesto, già condannato per il reato di scambio elettorale politico-mafioso a seguito delle indagini relative all’operazione Argo, è stato destinatario di un decreto di confisca nel 2016. I beni passati allo Stato sono i locali Dancing Club e Villa Giuditta di via San Lorenzo, a Palermo, nonché Villa Cavarretta in Bagheria. Un patrimonio dal valore complessivo di circa 800 mila euro.

Le indagini che hanno portato oggi i due ai domiciliari riguardano alcune operazioni eseguite sempre nel 2016. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori Lesto avrebbe “intestato fittiziamente a Oliveri l’intero capitale sociale e l’amministrazione della Nerone Group srls (che si occupava della gestione di eventi e dell’organizzazione di serate)” e avrebbe anche “reimpiegato nelle attività imprenditoriali della stessa società circa 40 mila euro in modo concretamente icone a ostacolarne il riconoscimento”.