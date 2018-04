Cronaca Bonagia / Via del Bassotto

Doveva scontare una pena di 9 mesi: giovane arrestato a Bonagia

Perquisito dalla polizia, nel corso di alcuni controlli in via del Bassotto, il giovane è stato trovato in possesso di una banconota contraffatta. In casa aveva cinque coltelli e un tirapugni in ferro. Trasferito in carcere