Ruba furgone carico di dolci, la polizia gli sbarra la strada e lo insegue a piedi: arrestato

Ruba un furgone carico di dolci davanti a un supermercato, fugge a tutto gas e viene fermato da una volante che gli sbarra la strada in via Messina Marine. Poi l’inseguimento a piedi e la cattura. Finale amaro per un pregiudicato 43enne di Bonagia, Maurizio Picone, arrestato dalla polizia e accusato del furto di un mezzo avvenuto pochi giorni fa davanti a un market di Bagheria.

L’autista del furgone, con un carico di dolciumi e cioccolato per un valore di 10 mila euro, si era fermato per una consegna davanti a un punto vendita di via Cimarosa. Terminato il lavoro è tornato su strada e si è accorto che il mezzo non c’era più. A quel punto ha immediatamente chiamato il 113 fornendo una descrizione e la targa del mezzo mentre lo vedeva allontanarsi.

La sala operativa ha diramato una nota alle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e a quelle del commissariato Bagheria: “Si ricerca un furgone diretto a Palermo, in fuga lungo via Messina Marine”. Durante le ricerche una pattuglia si è piazzata al centro della strada e ha intercettato il ladro sul mezzo lanciato a tutta velocità.

“Quando Picone - spiegano dalla Questura - ha visto dinanzi a se la volante dell’Upgsp ha prima tentato una pericolosa sterzata verso una rientranza laterale, poi ha cercato una disperata fuga a piedi. In pochi attimi è stato raggiunto e bloccato dagli agenti ai quali ha subito ammesso le sue responsabilità”. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, mentre furgone e merce sono state riconsegnati.