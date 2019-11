Fugge a un posto di blocco in via Dalla Chiesa, automobilista arrestato dopo inseguimento

Fermato dopo aver eluso un posto di blocco e dopo un inseguimento durato un paio di minuti tra le vie del centro. I carabinieri hanno arrestato stanotte, in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa un 26enne, G.M., accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane si trovava al volante della sua Fiat Seicento quando si è imbattuto nelle pattuglie dei militari. Quando ha visto uno dei carabinieri che lo invitava con la paletta a fermarsi ha spinto il piede sull’acceleratore ed è scappato. Dopo due chilometri a tutta velocità il giovane si è fermato ed è stato sottoposto a controlli ma si è rifiutato di effettuare l'alcol test.

Al termine degli accertamenti sono scattate le manette ai polsi del ragazzo che questa mattina è stato giudicato per direttissima presso il tribunale di Palermo. Al termine delle formalità il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane la misura cautelare, in attesa del processo, del divieto di dimora a Palermo.