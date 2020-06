Ruba un'auto per andare in spiaggia, fuga spericolata a Mondello: arrestato diciottenne

È scappato a un posto di controllo e una volta arrivato in un vicolo cieco ha abbandonato l’auto rubata sulla quale si trovava. Poi ha scavalcato una recinzione cercando di fare perdere le proprie tracce e infine, dopo essere stato rintracciato dalla polizia, ha provato a fingersi un bagnante che si era smarrito per le strade di Mondello.

A finire in manette ieri pomeriggio è stato un diciottenne della Zisa, accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. L’inseguimento è iniziato in via Teti, intorno ale 16, quando gli agenti del commissariato e del Reparto prevenzione crimine Sicilia hanno intimato l’alt al conducente di un’auto.

Il giovane alla guida, invece di fermarsi, ha premuto il piede sull’acceleratore cercando di fuggire e mettendo a repentaglio l’incolumità di passanti e automobilisti. Manovre spericolate che però "non sono state sufficienti - spiegano dalla Questura ad assicurare al malvivente l’impunità".

Il fuggitivo infatti, arrivato in viale Aiace, è stato costretto ad abbandonare il mezzo e a cercare rifugio in un terreno dopo avere scavalcato la recinzione di una proprietà privata. I poliziotti hanno battuto palmo a palmo la zona rintracciando il diciottenne poco dopo mentre camminava a piedi.

"L’argomentazione invocata, quella di essere un bagnante smarritosi per le strade di Mondello ha retto poco. Il giovane - concludono dalla Questura - ha ammesso di essere colui che aveva inscenato la spericolata fuga e di averlo fatto perché era a bordo di un'auto rubata poco prima in piazzale Giotto e subito utilizzata per andare a mare a Mondello".

Al termine degli accertamenti la macchina è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.